Mineros Aktie
WKN DE: A1JLEF / ISIN: COC07PA00027
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Mineros SA vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Mineros SA wird am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,330 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Mineros SA ein EPS von 544,46 COP je Aktie vermeldet.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 297,7 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 672,45 Milliarden COP erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,960 USD, gegenüber 1985,27 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 1,02 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3.239,94 Milliarden COP erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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