Ming Yang Smart Energy Group Aktie

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WKN DE: A2P44Z / ISIN: CNE100003HQ0

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Ming Yang Smart Energy Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ming Yang Smart Energy Group veröffentlicht am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,241 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Ming Yang Smart Energy Group -0,210 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 228,44 Prozent auf 22,73 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,92 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,509 CNY, gegenüber 0,150 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 41,72 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 27,08 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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