MINISO Group a Aktie
WKN DE: A2QF4D / ISIN: KYG6180F1081
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27.08.2026 07:01:06
Ausblick: MINISO Group A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
MINISO Group A wird am 28.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,542 HKD aus. Im letzten Jahr hatte MINISO Group A einen Gewinn von 0,430 HKD je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll MINISO Group A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,03 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 6,70 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel waren noch 5,36 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 25 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,92 HKD je Aktie, gegenüber 1,06 HKD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 25 Analysten durchschnittlich bei 29,49 Milliarden HKD. Im Vorjahr waren 23,26 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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27.08.26
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