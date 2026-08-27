MINISO Group a Aktie

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WKN DE: A2QE9X / ISIN: US66981J1025

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27.08.2026 07:01:06

Ausblick: MINISO Group A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MINISO Group A lädt am 28.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,87 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,220 USD je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 5 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 5,79 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 686,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,10 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 0,550 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 25 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 25,48 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,98 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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