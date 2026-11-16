MINISO Group a Aktie

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WKN DE: A2QE9X / ISIN: US66981J1025

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16.11.2026 07:01:06

Ausblick: MINISO Group A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MINISO Group A präsentiert in der am 17.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,92 CNY gegenüber 0,200 USD im Vorjahresquartal.

Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 6,52 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 809,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 24 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 7,43 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,550 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 25 Analysten durchschnittlich auf 24,69 Milliarden CNY, gegenüber 2,98 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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