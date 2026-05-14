Ausblick: MiNK Therapeutics legt Quartalsergebnis vor

MiNK Therapeutics gibt am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,770 USD. Das entspräche einem Verlust von 10,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,700 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst einen Umsatz von 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,265 USD, wohingegen im Vorjahr noch -2,930 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 0,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 0,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at