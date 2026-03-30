Ausblick: MiNK Therapeutics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

MiNK Therapeutics wird am 31.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass MiNK Therapeutics für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,680 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,620 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll MiNK Therapeutics nach der Prognose von 1 Analyst 0,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -3,070 USD aus, während im Fiskalvorjahr -2,860 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 0,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 0,0 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at