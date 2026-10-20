MIPS AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2DNT6 / ISIN: SE0009216278

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20.10.2026 07:01:06

Ausblick: MIPS Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

MIPS Registered wird am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,08 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 61,24 Prozent erhöht. Damals waren 1,29 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 215,5 Millionen SEK – ein Plus von 59,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MIPS Registered 135,0 Millionen SEK erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,48 SEK, gegenüber 4,53 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 836,2 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 533,0 Millionen SEK generiert wurden.

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