MIPS AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2DNT6 / ISIN: SE0009216278

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15.07.2026 07:01:06

Ausblick: MIPS Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

MIPS Registered wird am 16.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,29 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 90,83 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,20 SEK je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll MIPS Registered nach den Prognosen von 6 Analysten 213,9 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 58,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 135,0 Millionen SEK umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 8,86 SEK je Aktie, gegenüber 4,53 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 800,7 Millionen SEK fest. Im Vorjahr waren noch 533,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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