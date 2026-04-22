Ausblick: MIPS Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MIPS Registered wird am 23.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,17 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 64,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem MIPS Registered 0,710 SEK je Aktie vermeldete.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 31,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 115,0 Millionen SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei MIPS Registered für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 151,3 Millionen SEK aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 8,99 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,53 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 790,1 Millionen SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 533,0 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at