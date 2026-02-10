MIPS AB Registered Shs Aktie

MIPS AB Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DNT6 / ISIN: SE0009216278

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.02.2026 07:01:06

Ausblick: MIPS Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

MIPS Registered veröffentlicht am 11.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,49 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,00 SEK erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll MIPS Registered in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,60 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 155,0 Millionen SEK im Vergleich zu 144,0 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,08 SEK je Aktie, gegenüber 5,32 SEK je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 542,6 Millionen SEK. Im Fiskaljahr zuvor waren 483,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu MIPS AB Registered Shs

mehr Nachrichten