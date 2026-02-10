Ausblick: MIPS Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

MIPS Registered veröffentlicht am 11.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,49 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,00 SEK erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll MIPS Registered in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,60 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 155,0 Millionen SEK im Vergleich zu 144,0 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,08 SEK je Aktie, gegenüber 5,32 SEK je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 542,6 Millionen SEK. Im Fiskaljahr zuvor waren 483,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at