Ausblick: Miragen Therapeutics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Miragen Therapeutics lässt sich am 15.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Miragen Therapeutics die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Miragen Therapeutics für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,897 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,210 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 0,3 Millionen USD aus – eine Minderung von 75,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Miragen Therapeutics einen Umsatz von 1,1 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -3,794 USD, gegenüber -6,680 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 0,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at