Ausblick: Mirum Pharmaceuticals legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mirum Pharmaceuticals wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

13 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,743 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 519,17 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,120 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz gehen 12 Analysten von einem Zuwachs von 30,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 166,3 Millionen USD gegenüber 127,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -15,611 USD je Aktie, gegenüber -0,470 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 13 Analysten durchschnittlich bei 676,3 Millionen USD. Im Vorjahr waren 521,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at