Ausblick: Mirum Pharmaceuticals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mirum Pharmaceuticals stellt am 25.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,056 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,490 USD erwirtschaftet worden.

9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 142,5 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 43,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 99,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,246 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,850 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 515,5 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 336,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at