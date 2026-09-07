Mission Produce Aktie
WKN DE: A2QCW7 / ISIN: US60510V1089
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07.09.2026 07:01:06
Ausblick: Mission Produce gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Mission Produce präsentiert in der am 08.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,115 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Mission Produce ein EPS von 0,210 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,76 Prozent auf 367,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Mission Produce noch 357,7 Millionen USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,578 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,530 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,36 Milliarden USD, gegenüber 1,39 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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