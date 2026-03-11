Mission Produce Aktie
Ausblick: Mission Produce mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Mission Produce wird am 12.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2026 – vorstellen.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,073 USD je Aktie gegenüber 0,050 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 21,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 334,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Mission Produce für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 260,7 Millionen USD aus.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,700 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,530 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,14 Milliarden USD, gegenüber 1,39 Milliarden USD im Vorjahr.
