Mister Car Wash Aktie
WKN DE: A3CTE2 / ISIN: US60646V1052
|
17.02.2026 07:01:06
Ausblick: Mister Car Wash präsentiert Quartalsergebnisse
Mister Car Wash wird sich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
17 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,099 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
16 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,33 Prozent auf 262,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 251,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,430 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,210 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 17 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,05 Milliarden USD, gegenüber 994,7 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mister Car Wash Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Mister Car Wash präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
28.10.25
|Ausblick: Mister Car Wash zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Mister Car Wash Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Mister Car Wash Inc Registered Shs
|6,06
|1,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag aufwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.