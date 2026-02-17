Ausblick: Mister Car Wash präsentiert Quartalsergebnisse

Mister Car Wash wird sich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

17 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,099 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

16 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,33 Prozent auf 262,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 251,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,430 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,210 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 17 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,05 Milliarden USD, gegenüber 994,7 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at