Mister Spex Aktie
WKN DE: A3CSAE / ISIN: DE000A3CSAE2
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Mister Spex gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Mister Spex äußert sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,190 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,150 EUR je Aktie vermeldet.
1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 10,00 Prozent auf 47,6 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 52,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,518 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum -0,840 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 169,3 Millionen EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 181,5 Millionen EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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