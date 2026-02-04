Mitek Systems Aktie
WKN: 883036 / ISIN: US6067102003
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: Mitek Systems gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Mitek Systems lädt am 05.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,182 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,100 USD je Aktie erzielt worden.
Mitek Systems soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 42,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,02 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,190 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 190,9 Millionen USD, gegenüber 179,7 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
