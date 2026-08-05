Mitek Systems Aktie

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WKN: 883036 / ISIN: US6067102003

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: Mitek Systems gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Mitek Systems wird am 06.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Mitek Systems im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,275 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,050 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 11,13 Prozent auf 50,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Mitek Systems noch 45,7 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,11 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,190 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 194,5 Millionen USD, gegenüber 179,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

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