Mitsubishi Chemical Holdings CorpShs Aktie

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WKN: A0F6CH / ISIN: JP3897700005

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12.05.2026 07:01:06

Ausblick: Mitsubishi Chemical gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Mitsubishi Chemical wird am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -38,857 JPY aus. Im Vorjahresquartal waren -10,080 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 962,90 Milliarden JPY – das würde einem Abschlag von 10,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1.075,86 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 40,24 JPY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 31,64 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 3.689,60 Milliarden JPY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 4.407,41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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