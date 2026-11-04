Ausblick: Mitsubishi Chemical informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Mitsubishi Chemical stellt am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass Mitsubishi Chemical für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 16,88 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 65,70 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Mitsubishi Chemical nach den Prognosen von 5 Analysten 1.039,30 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 13,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 918,47 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 112,75 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,63 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 4.051,68 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 3.703,99 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net