Ausblick: Mitsubishi Chemical stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mitsubishi Chemical lässt sich am 05.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Mitsubishi Chemical die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 10,69 JPY. Im Vorjahresquartal waren 12,96 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 13,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1.089,48 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 946,95 Milliarden JPY aus.

9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 92,23 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 31,64 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3.695,55 Milliarden JPY, gegenüber 4.407,41 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at