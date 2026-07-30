Ausblick: Mitsubishi Chemical verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mitsubishi Chemical veröffentlicht am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 17,84 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Mitsubishi Chemical noch 13,96 JPY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Mitsubishi Chemical im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 979,46 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 880,65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 11,22 Prozent gesteigert.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 87,18 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 8,63 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3.974,40 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3.703,99 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at