Mitsubishi Electric Aktie

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WKN: 909781 / ISIN: US6067762012

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29.10.2026 07:01:06

Ausblick: Mitsubishi Electric informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Mitsubishi Electric wird am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,802 USD aus. Im letzten Jahr hatte Mitsubishi Electric einen Gewinn von 0,650 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 1,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 9,80 Milliarden USD gegenüber 9,63 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,30 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,63 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 17 Analysten von durchschnittlich 40,69 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 39,12 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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