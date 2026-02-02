Ausblick: Mitsubishi Electric legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mitsubishi Electric lässt sich am 03.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Mitsubishi Electric die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,556 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,820 USD je Aktie erzielt worden.

8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 8,92 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 0,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 8,90 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,28 USD im Vergleich zu 2,04 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 36,53 Milliarden USD, gegenüber 36,22 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at