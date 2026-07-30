Ausblick: Mitsubishi Electric öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mitsubishi Electric präsentiert in der am 31.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,631 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Mitsubishi Electric ein EPS von 0,610 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 8,67 Milliarden USD – ein Minus von 4,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mitsubishi Electric 9,08 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,07 USD im Vergleich zu 2,63 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 38,93 Milliarden USD, gegenüber 39,12 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at