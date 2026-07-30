Mitsubishi Electric Aktie
WKN: 856532 / ISIN: JP3902400005
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30.07.2026 07:01:06
Ausblick: Mitsubishi Electric präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Mitsubishi Electric wird sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 50,59 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 15,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Mitsubishi Electric 43,89 JPY je Aktie vermeldete.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Mitsubishi Electric in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,83 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 1.389,40 Milliarden JPY im Vergleich zu 1.312,90 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 247,00 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 198,31 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 6.244,04 Milliarden JPY, gegenüber 5.894,75 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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