Mitsubishi Electric Aktie

Mitsubishi Electric für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856532 / ISIN: JP3902400005

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27.04.2026 07:01:06

Ausblick: Mitsubishi Electric stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mitsubishi Electric wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 32,91 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 36,62 JPY erwirtschaftet worden.

7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1.606,02 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 5,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1.521,36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 175,57 JPY, gegenüber 155,70 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 16 Analysten durchschnittlich 5.754,08 Milliarden JPY im Vergleich zu 5.521,71 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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