Ausblick: Mitsubishi Electric stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mitsubishi Electric präsentiert am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,420 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,480 USD je Aktie vermeldet.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 10,27 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 2,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,98 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 15 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,24 USD, gegenüber 2,04 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 36,70 Milliarden USD im Vergleich zu 36,22 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at