WKN: 856532 / ISIN: JP3902400005

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Mitsubishi Electric verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mitsubishi Electric wird am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 43,14 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 62,23 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1.356,75 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1.386,22 Milliarden JPY aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 176,56 JPY, gegenüber 155,70 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 5.682,33 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 5.521,71 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Mitsubishi Electric Corp. 25,98 -1,03% Mitsubishi Electric Corp.

