Ausblick: Mitsubishi Estate verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mitsubishi Estate präsentiert in der am 09.11.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2023 endete.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 26,66 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 11,17 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 7,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 312,18 Milliarden JPY gegenüber 289,20 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 133,89 JPY im Vergleich zu 125,54 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 1.462,51 Milliarden JPY, gegenüber 1.377,83 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at