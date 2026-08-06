Ausblick: Mitsubishi Gas Chemical gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Mitsubishi Gas Chemical präsentiert am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass Mitsubishi Gas Chemical für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 90,39 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 43,17 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 21,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 216,03 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 177,98 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 266,11 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -207,040 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 869,99 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 738,24 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at