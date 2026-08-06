Mitsubishi Gas Chemical Aktie
WKN: 862289 / ISIN: JP3896800004
|
06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Mitsubishi Gas Chemical gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Mitsubishi Gas Chemical präsentiert am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
1 Analyst schätzt, dass Mitsubishi Gas Chemical für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 90,39 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 43,17 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 21,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 216,03 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 177,98 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 266,11 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -207,040 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 869,99 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 738,24 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mitsubishi Gas Chemical Co IncShs
|
06.08.26
|Ausblick: Mitsubishi Gas Chemical gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
23.07.26
|Erste Schätzungen: Mitsubishi Gas Chemical stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: Mitsubishi Gas Chemical stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
09.02.26
|Ausblick: Mitsubishi Gas Chemical veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Mitsubishi Gas Chemical Co IncShs
Aktien in diesem Artikel
|Mitsubishi Gas Chemical Co IncShs
|24,60
|1,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.