Mitsubishi Gas Chemical Aktie

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WKN: 862289 / ISIN: JP3896800004

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09.11.2026 07:01:06

Ausblick: Mitsubishi Gas Chemical legt Quartalsergebnis vor

Mitsubishi Gas Chemical öffnet am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 63,42 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -186,650 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 21,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 222,38 Milliarden JPY gegenüber 183,70 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 289,35 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren -207,040 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 880,15 Milliarden JPY, gegenüber 738,24 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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