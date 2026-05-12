Mitsubishi Gas Chemical Aktie
WKN: 862289 / ISIN: JP3896800004
|
12.05.2026 07:01:06
Ausblick: Mitsubishi Gas Chemical stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Mitsubishi Gas Chemical wird am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -1,134 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 50,75 JPY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Mitsubishi Gas Chemical mit einem Umsatz von insgesamt 183,98 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 190,40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,37 Prozent verringert.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -158,739 JPY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 228,93 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 734,65 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 773,59 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mitsubishi Gas Chemical Co IncShs
|
12.05.26
|Ausblick: Mitsubishi Gas Chemical stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
09.02.26
|Ausblick: Mitsubishi Gas Chemical veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
26.01.26
|Erste Schätzungen: Mitsubishi Gas Chemical öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Mitsubishi Gas Chemical Co IncShs
Aktien in diesem Artikel
|Mitsubishi Gas Chemical Co IncShs
|27,00
|2,27%