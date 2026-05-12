Ausblick: Mitsubishi Gas Chemical stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mitsubishi Gas Chemical wird am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -1,134 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 50,75 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Mitsubishi Gas Chemical mit einem Umsatz von insgesamt 183,98 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 190,40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,37 Prozent verringert.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -158,739 JPY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 228,93 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 734,65 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 773,59 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at