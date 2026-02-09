Ausblick: Mitsubishi Gas Chemical veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Mitsubishi Gas Chemical wird am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 62,61 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 14,44 Prozent erhöht. Damals waren 54,71 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 2,96 Prozent auf 189,28 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 195,06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -68,194 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 228,93 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 736,18 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 773,59 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at