Mitsubishi Aktie
WKN: 857124 / ISIN: JP3898400001
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: Mitsubishi gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Mitsubishi äußert sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 57,47 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 52,93 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 4.311,51 Milliarden JPY – das würde einem Abschlag von 6,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4.588,52 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 190,14 JPY im Vergleich zu 236,97 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 17.825,95 Milliarden JPY, gegenüber 18.617,60 Milliarden JPY im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
