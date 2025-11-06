Mitsubishi Heavy Industries Aktie
Ausblick: Mitsubishi Heavy Industries legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Mitsubishi Heavy Industries stellt am 07.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 20,83 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 56,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 13,33 JPY erwirtschaftet wurden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Mitsubishi Heavy Industries in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,40 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 1.286,21 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 1.186,56 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 88,17 JPY aus. Im Vorjahr waren 73,04 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 5.465,77 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 5.027,18 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
