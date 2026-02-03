Ausblick: Mitsubishi Heavy Industries präsentiert Quartalsergebnisse

Mitsubishi Heavy Industries wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 20,64 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 19,35 JPY je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1.232,43 Milliarden JPY – ein Minus von 1,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mitsubishi Heavy Industries 1.249,65 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 14 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 78,36 JPY, gegenüber 73,04 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt 4.903,23 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 5.027,18 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at