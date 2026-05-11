Ausblick: Mitsubishi Heavy Industries stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Mitsubishi Heavy Industries wird am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 26,13 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Mitsubishi Heavy Industries einen Gewinn von 21,83 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll Mitsubishi Heavy Industries 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1.656,30 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 11,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Mitsubishi Heavy Industries 1.479,42 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 84,30 JPY im Vergleich zu 73,04 JPY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich bei 4.904,14 Milliarden JPY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 5.027,18 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at