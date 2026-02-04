Ausblick: Mitsubishi Motors legt Quartalsergebnis vor

Mitsubishi Motors öffnet am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten schätzen, dass Mitsubishi Motors für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,78 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,720 JPY je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 697,86 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 2,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 681,91 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 21,87 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 28,70 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 2.789,18 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 2.788,23 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at