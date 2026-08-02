Ausblick: Mitsubishi Motors stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mitsubishi Motors wird am 03.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,60 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 372,73 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,550 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 11,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 679,73 Milliarden JPY gegenüber 609,09 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 22,31 JPY im Vergleich zu 7,48 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 3.071,95 Milliarden JPY, gegenüber 2.896,54 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at