Ausblick: Mitsubishi Motors verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mitsubishi Motors wird am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 5,48 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Mitsubishi Motors -7,450 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 7,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 703,83 Milliarden JPY gegenüber 652,17 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 19,45 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 7,48 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3.053,65 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2.896,54 Milliarden JPY waren.

Redaktion Finanzen.net