Ausblick: Mitsubishi Motors zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mitsubishi Motors lässt sich am 08.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Mitsubishi Motors die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 14,73 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Mitsubishi Motors noch 5,90 JPY je Aktie eingenommen.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,07 Prozent auf 847,43 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 798,94 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 11,59 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 28,70 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 2.845,80 Milliarden JPY, gegenüber 2.788,23 Milliarden JPY im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at