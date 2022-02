Ausblick: Mitsubishi UFJ Financial Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mitsubishi UFJ Financial Group lädt am 02.02.2022 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass Mitsubishi UFJ Financial Group für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,132 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,152 USD je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 35,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 12,86 Milliarden USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 8,32 Milliarden USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,754 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,556 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 52,74 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 55,33 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at