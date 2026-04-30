Mitsubishi Aktie
WKN: 857124 / ISIN: JP3898400001
|
30.04.2026 07:01:06
Ausblick: Mitsubishi vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Mitsubishi wird am 01.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 38,39 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 22,61 Prozent erhöht. Damals waren 31,31 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 3.632,47 Milliarden JPY gegenüber 4.674,33 Milliarden JPY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 22,29 Prozent.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 196,76 JPY, während im vorherigen Zeitraum noch 236,97 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 18.345,43 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 18.617,60 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mitsubishi Corp.
|
30.04.26
|Ausblick: Mitsubishi vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
16.04.26
|Erste Schätzungen: Mitsubishi vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
04.02.26
|Ausblick: Mitsubishi gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Mitsubishi stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Mitsubishi stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)