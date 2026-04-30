Ausblick: Mitsubishi vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Mitsubishi wird am 01.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 38,39 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 22,61 Prozent erhöht. Damals waren 31,31 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 3.632,47 Milliarden JPY gegenüber 4.674,33 Milliarden JPY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 22,29 Prozent.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 196,76 JPY, während im vorherigen Zeitraum noch 236,97 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 18.345,43 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 18.617,60 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at