Mitsubishi Aktie
WKN: 857124 / ISIN: JP3898400001
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02.08.2026 07:01:06
Ausblick: Mitsubishi veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Mitsubishi wird am 03.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 78,56 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Mitsubishi ein EPS von 51,59 JPY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 2,00 Prozent auf 4.303,08 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Mitsubishi noch 4.218,71 Milliarden JPY umgesetzt.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 314,73 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 210,92 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 20.514,92 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 18.916,00 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.at
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