Ausblick: Mitsui Chemicals informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Mitsui Chemicals wird am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 35,77 JPY. Im Vorjahresquartal waren -14,160 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 447,39 Milliarden JPY – das wäre ein Abschlag von 4,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 470,33 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 111,51 JPY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 85,28 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 1.669,11 Milliarden JPY, gegenüber 1.809,16 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at