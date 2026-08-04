Ausblick: Mitsui Chemicals informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Mitsui Chemicals wird am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 56,04 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,95 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 7,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 444,53 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 415,35 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 132,23 JPY aus. Im Vorjahr waren 91,62 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 1.880,78 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 1.668,75 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at