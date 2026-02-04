Ausblick: Mitsui Chemicals zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mitsui Chemicals wird am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 49,62 JPY. Im Vorjahresquartal waren 40,99 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 422,26 Milliarden JPY – das würde einem Abschlag von 5,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 448,49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 138,14 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 85,28 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1.697,75 Milliarden JPY, gegenüber 1.809,16 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at